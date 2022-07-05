МИД Китая ответил на слова Столтенберга об оборонительном характере НАТО

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что называть НАТО исключительно оборонительным альянсом сегодня «уже глупо и стыдно». Он отметил, что альянс даже не скрывает, что следующую линию обороны он намерен провести в Южно-Китайском море. При этом, как подчеркнул дипломат, смысл существования блока был утрачен более тридцати лет назад, когда исчез Варшавский договор после распада Советского Союза.