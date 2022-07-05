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МИД Китая ответил на слова Столтенберга об оборонительном характере НАТО

Ведомости

Слова об оборонительном характере НАТО — это «шутка века», написал в Twitter представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь. Таким образом он прокомментировал заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

«НАТО — оборонительный альянс? Шутка века», — написал дипломат, прикрепив ко своему посту фотографии с последствиями действий альянса в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Помимо этого он назвал бомбы символом «оборонного блока».

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что называть НАТО исключительно оборонительным альянсом сегодня «уже глупо и стыдно». Он отметил, что альянс даже не скрывает, что следующую линию обороны он намерен провести в Южно-Китайском море. При этом, как подчеркнул дипломат, смысл существования блока был утрачен более тридцати лет назад, когда исчез Варшавский договор после распада Советского Союза.

В конце июня НАТО признал Россию «самой опасной и прямой угрозой безопасности» альянса, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». В документе, принятом после саммита альянса в Мадриде, подчеркивалось, что Россия использует обычные, кибернетические, а также гибридные средства ведения войны. Отдельно было выделено наращивание российского ядерного потенциала и систем оружия для доставки ядерного и обычного боезаряда.

При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.

Ранее по теме: НАТО назвал Россию «самой опасной угрозой безопасности» альянса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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