МИД Китая ответил на слова Столтенберга об оборонительном характере НАТО
Слова об оборонительном характере НАТО — это «шутка века», написал в Twitter представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь. Таким образом он прокомментировал заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.
«НАТО — оборонительный альянс? Шутка века», — написал дипломат, прикрепив ко своему посту фотографии с последствиями действий альянса в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Помимо этого он назвал бомбы символом «оборонного блока».
Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что называть НАТО исключительно оборонительным альянсом сегодня «уже глупо и стыдно». Он отметил, что альянс даже не скрывает, что следующую линию обороны он намерен провести в Южно-Китайском море. При этом, как подчеркнул дипломат, смысл существования блока был утрачен более тридцати лет назад, когда исчез Варшавский договор после распада Советского Союза.
В конце июня НАТО признал Россию «самой опасной и прямой угрозой безопасности» альянса, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». В документе, принятом после саммита альянса в Мадриде, подчеркивалось, что Россия использует обычные, кибернетические, а также гибридные средства ведения войны. Отдельно было выделено наращивание российского ядерного потенциала и систем оружия для доставки ядерного и обычного боезаряда.
При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.