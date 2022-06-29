НАТО назвал Россию «самой опасной угрозой безопасности» альянса

При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации. Отношения могут изменить свой вектор в зависимости от того, изменит ли Россия «свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право».