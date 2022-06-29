НАТО назвал Россию «самой опасной угрозой безопасности» альянса
НАТО признал Россию «самой опасной и прямой угрозой безопасности» альянса, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». Об этом говорится в новой стратегической концепции развития альянса, принятой на саммите в Мадриде.
В документе подчеркивается, что Россия использует обычные, кибернетические, а также гибридные средства ведения войны. Отдельно было выделено наращивание российского ядерного потенциала и систем оружия для доставки ядерного и обычного боезаряда.
При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации. Отношения могут изменить свой вектор в зависимости от того, изменит ли Россия «свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право».
В концепции также впервые рассматривается проблема Китая, который также представляет вызов для безопасности, интересов и ценностей альянса. Были упомянуты кибератаки со стороны Пекина, экономические рычаги, используемые страной для увеличения своего влияния. Особенно блок обеспокоен углублением стратегического партнерства между КНР и РФ.
Концепция также назвала изменение климата «главным вызовом нашего времени». Стратегическая концепция обновляется примерно каждые десять лет и является вторым по важности документом НАТО.