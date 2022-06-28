Песков: НАТО был создан для конфронтации и является агрессивным блоком
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал НАТО агрессивным альянсом, созданным в целях конфронтации, пишет «РИА Новости».
«Это блок, который был создан в целях конфронтации, и он демонстрирует, продолжает демонстрировать свою сущность и исполнять свои заложенные по умолчанию задачи», — заявил он во время пресс-кола.
Песков добавил, что Минобороны ведет разработку планов по усилению западных рубежей на фоне планов НАТО по увеличению численности его сил быстрого реагирования. «Это процесс, который идет уже два десятилетия, а то и больше. Он имеет свое продолжение, мы об этом хорошо знаем», – отметил пресс-секретарь, комментируя продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российских границ.
27 июня генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО увеличит число войск быстрого реагирования в 7,5 раза — с 40 000 до 300 000 человек.
Ранее в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag он заявил, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет с 28 по 30 июня, страны – члены альянса объявят Россию прямой угрозой безопасности всего мира. Также известно, что по итогам встречи блок примет новый пакет помощи для Грузии.