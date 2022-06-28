Песков: НАТО был создан для конфронтации и является агрессивным блоком

Песков добавил, что Минобороны ведет разработку планов по усилению западных рубежей на фоне планов НАТО по увеличению численности его сил быстрого реагирования. «Это процесс, который идет уже два десятилетия, а то и больше. Он имеет свое продолжение, мы об этом хорошо знаем», – отметил пресс-секретарь, комментируя продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российских границ.