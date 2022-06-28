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Песков: НАТО был создан для конфронтации и является агрессивным блоком

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал НАТО агрессивным альянсом, созданным в целях конфронтации, пишет «РИА Новости».

«Это блок, который был создан в целях конфронтации, и он демонстрирует, продолжает демонстрировать свою сущность и исполнять свои заложенные по умолчанию задачи», — заявил он во время пресс-кола.

Песков добавил, что Минобороны ведет разработку планов по усилению западных рубежей на фоне планов НАТО по увеличению численности его сил быстрого реагирования. «Это процесс, который идет уже два десятилетия, а то и больше. Он имеет свое продолжение, мы об этом хорошо знаем», – отметил пресс-секретарь, комментируя продвижение инфраструктуры НАТО в сторону российских границ.

27 июня генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО увеличит число войск быстрого реагирования в 7,5 раза — с 40 000 до 300 000 человек.

Ранее в интервью немецкому таблоиду Bild am Sonntag он заявил, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет с 28 по 30 июня, страны – члены альянса объявят Россию прямой угрозой безопасности всего мира. Также известно, что по итогам встречи блок примет новый пакет помощи для Грузии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных