Столтенберг анонсировал новую поддержку Грузии со стороны НАТО
НАТО по итогам саммита в Мадриде 28-30 июня намерена принять новый пакет помощи для Грузии, а также не входящих в альянс восточноевропейских стран. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции в канун саммита.
«Мы примем новые пакеты поддержки для наших партнеров — Грузии, Боснии и Герцеговины, а также Молдавии», — приводит слова Столтенберга пресс-служба НАТО. Грузинская делегация, отметил генсек альянса, приглашена на саммит военного блока и примет в нем участие.
Ранее, 22 июня, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, заявил, что препятствием для вступления Грузии в НАТО являются неурегулированные конфликты с Абхазией и Южной Осетией. В то же время он заверил, что власти будут делать все, чтобы грузинская армия соответствовала стандартам альянса.
Невступление Грузии и Украины в НАТО было одним из требований, представленных в рамках предложений по гарантиям безопасности России в декабре 2021 г. В январе текущего года прошла серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Стороны обменялись письменными ответами на предложения друг друга, однако на этом переговоры приостановились в феврале. Президент России Владимир Путин заявил, что в своих ответах США и НАТО не учли принципиальных озабоченностей России.
9 мая глава государства заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессору, начав на Украине специальную военную операцию. Путин тогда напомнил о предложении России заключить с Западом гарантии безопасности в декабре прошлого года. По его словам, Москва призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».