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Столтенберг анонсировал новую поддержку Грузии со стороны НАТО

Ведомости

НАТО по итогам саммита в Мадриде 28-30 июня намерена принять новый пакет помощи для Грузии, а также не входящих в альянс восточноевропейских стран. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции в канун саммита.

«Мы примем новые пакеты поддержки для наших партнеров — Грузии, Боснии и Герцеговины, а также Молдавии», — приводит слова Столтенберга пресс-служба НАТО. Грузинская делегация, отметил генсек альянса, приглашена на саммит военного блока и примет в нем участие.

Ранее, 22 июня, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, заявил, что препятствием для вступления Грузии в НАТО являются неурегулированные конфликты с Абхазией и Южной Осетией. В то же время он заверил, что власти будут делать все, чтобы грузинская армия соответствовала стандартам альянса.

Невступление Грузии и Украины в НАТО было одним из требований, представленных в рамках предложений по гарантиям безопасности России в декабре 2021 г. В январе текущего года прошла серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Стороны обменялись письменными ответами на предложения друг друга, однако на этом переговоры приостановились в феврале. Президент России Владимир Путин заявил, что в своих ответах США и НАТО не учли принципиальных озабоченностей России.

9 мая глава государства заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессору, начав на Украине специальную военную операцию. Путин тогда напомнил о предложении России заключить с Западом гарантии безопасности в декабре прошлого года. По его словам, Москва призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».

Ранее по теме: Премьер Грузии назвал причину невозможности вступления страны в НАТО

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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