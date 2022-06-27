Столтенберг анонсировал новую поддержку Грузии со стороны НАТО

«Мы примем новые пакеты поддержки для наших партнеров — Грузии, Боснии и Герцеговины, а также Молдавии», — приводит слова Столтенберга пресс-служба НАТО. Грузинская делегация, отметил генсек альянса, приглашена на саммит военного блока и примет в нем участие.



Ранее, 22 июня, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, заявил, что препятствием для вступления Грузии в НАТО являются неурегулированные конфликты с Абхазией и Южной Осетией. В то же время он заверил, что власти будут делать все, чтобы грузинская армия соответствовала стандартам альянса.