Премьер Грузии назвал причину невозможности вступления страны в НАТО

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены Евросоюза с оговоркой, что им будет необходимо провести ряд реформ. В отношении Грузии решения о рекомендации статуса кандидата принято не было, так как ей нужно «достичь соответствия ряду условий» для такого статуса.