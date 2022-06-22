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Премьер Грузии назвал причину невозможности вступления страны в НАТО

Ведомости

Препятствием для вступления Грузии в НАТО являются неурегулированные конфликты с Абхазией и Южной Осетией, заявил во время своего выступления в парламенте премьер-министр грузинской республики Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Членство в НАТО не зависит лишь от нашего желания. Решение принимается консенсусом всех членов организации и одним из препятствующих барьеров являются неурегулированные конфликты. Об этом мне было заявлено в НАТО», – отметил Гарибашвили.

По его словам, Грузия делает все возможное, чтобы армия страны соответствовала стандартам Североатлантического альянса.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены Евросоюза с оговоркой, что им будет необходимо провести ряд реформ. В отношении Грузии решения о рекомендации статуса кандидата принято не было, так как ей нужно «достичь соответствия ряду условий» для такого статуса.

Ранее Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщил, что Гарибашвили обвинил главу украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию в отказе от предоставления статуса кандидата в Евросоюз Грузии и заявил, что якобы Арахамия лично ездил в Европу и настаивал на отказе Тбилиси.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных