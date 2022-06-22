Премьер Грузии назвал причину невозможности вступления страны в НАТО
Препятствием для вступления Грузии в НАТО являются неурегулированные конфликты с Абхазией и Южной Осетией, заявил во время своего выступления в парламенте премьер-министр грузинской республики Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Членство в НАТО не зависит лишь от нашего желания. Решение принимается консенсусом всех членов организации и одним из препятствующих барьеров являются неурегулированные конфликты. Об этом мне было заявлено в НАТО», – отметил Гарибашвили.
По его словам, Грузия делает все возможное, чтобы армия страны соответствовала стандартам Североатлантического альянса.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдавии статус кандидата в члены Евросоюза с оговоркой, что им будет необходимо провести ряд реформ. В отношении Грузии решения о рекомендации статуса кандидата принято не было, так как ей нужно «достичь соответствия ряду условий» для такого статуса.
Ранее Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщил, что Гарибашвили обвинил главу украинской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию в отказе от предоставления статуса кандидата в Евросоюз Грузии и заявил, что якобы Арахамия лично ездил в Европу и настаивал на отказе Тбилиси.