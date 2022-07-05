Politico: США будут использовать воздушные шары для борьбы с российскими ракетами
США планируют использовать воздушные шары военного назначения на больших высотах, чтобы отслеживать ракеты России и Китая, сообщает издание Politico со ссылкой на проект бюджета Пентагона и опрошенных экспертов.
«Надувные аппараты, летающие на высоте от 18,3 до 27,4 км, станут частью обширной сети наблюдения Пентагона и в конечном итоге могут быть использованы для отслеживания гиперзвукового оружия», — отмечает издание.
По словам старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований США Тома Карако, воздушные шары могут быть основой для различных платформ, включая связь и узлы передачи данных, разведывательные операции, а также отслеживание ракетных угроз и иных видов оружия.
За последние два года Пентагон потратил около $3,8 млн на проект разработки воздушных шаров, а в 2023 финансовом году ведомство планирует направить на эти нужды $27,1 млн.
В конце апреля агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует потратить почти $18 млрд на разработку, производство и поддержку перехватчиков ракет из Северной Кореи или Ирана, что является первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена.
Агентство уточняло, что перехватчики предназначены для уничтожения ракет противников. Они будут установлены на ракетах, базирующихся на Аляске. Стоимость каждого перехватчика оценивается примерно в $498 млн.