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Politico: США будут использовать воздушные шары для борьбы с российскими ракетами

Ведомости

США планируют использовать воздушные шары военного назначения на больших высотах, чтобы отслеживать ракеты России и Китая, сообщает издание Politico со ссылкой на проект бюджета Пентагона и опрошенных экспертов. 

«Надувные аппараты, летающие на высоте от 18,3 до 27,4 км, станут частью обширной сети наблюдения Пентагона и в конечном итоге могут быть использованы для отслеживания гиперзвукового оружия», — отмечает издание. 

По словам старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований США Тома Карако, воздушные шары могут быть основой для различных платформ, включая связь и узлы передачи данных, разведывательные операции, а также отслеживание ракетных угроз и иных видов оружия.

За последние два года Пентагон потратил около $3,8 млн на проект разработки воздушных шаров, а в 2023 финансовом году ведомство планирует направить на эти нужды $27,1 млн.

В конце апреля агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует потратить почти $18 млрд на разработку, производство и поддержку перехватчиков ракет из Северной Кореи или Ирана, что является первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена.

Агентство уточняло, что перехватчики предназначены для уничтожения ракет противников. Они будут установлены на ракетах, базирующихся на Аляске. Стоимость каждого перехватчика оценивается примерно в $498 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных