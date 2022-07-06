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ТАСС сообщил о применении в ходе спецоперации комплексов «Ступор»

Ведомости

Российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые применили электромагнитные комплексы «Ступор», которые используются для борьбы с беспилотниками, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские электромагнитные комплексы "Ступор" впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что комплексы показывают достаточно высокую эффективность и удобны в использовании. Чтобы заглушить управляющий сигнал между оператором и дроном, нужно навести прицел «Ступора» и нажать кнопку; после этого дрон нейтрализуется и садится в нужное место. Собеседник издания добавил, что необходимость таких комплексов стала очевидна, потому что ВСУ применяют большое количество беспилотников и небольших коптеров.

Собеседник агентства не уточнил, где именно применяется эта техника, но рассказал о ее успешном использовании на западе Донецкой народной республики.

Переносной комплекс «Ступор» разработал Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны для подавления беспилотников и коптеров на земной и водной поверхности на дальности прямой видимости. Впервые образец «Ступора» представили в 2017 г. Комплекс излучает электромагнитные импульсы, чтобы подавить канал управления, а также каналы навигации и передачи беспилотника, его фото- и видеокамеры в оптико-электронном диапазоне. Подавление канала связи приводит к неуправляемому полету и падению беспилотника. Комплекс действует на дальности до 2 км в 20-градусном секторе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных