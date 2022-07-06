ТАСС сообщил о применении в ходе спецоперации комплексов «Ступор»
Российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые применили электромагнитные комплексы «Ступор», которые используются для борьбы с беспилотниками, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Российские электромагнитные комплексы "Ступор" впервые были успешно применены в ходе спецоперации на Украине против украинских дронов», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что комплексы показывают достаточно высокую эффективность и удобны в использовании. Чтобы заглушить управляющий сигнал между оператором и дроном, нужно навести прицел «Ступора» и нажать кнопку; после этого дрон нейтрализуется и садится в нужное место. Собеседник издания добавил, что необходимость таких комплексов стала очевидна, потому что ВСУ применяют большое количество беспилотников и небольших коптеров.
Собеседник агентства не уточнил, где именно применяется эта техника, но рассказал о ее успешном использовании на западе Донецкой народной республики.
Переносной комплекс «Ступор» разработал Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны для подавления беспилотников и коптеров на земной и водной поверхности на дальности прямой видимости. Впервые образец «Ступора» представили в 2017 г. Комплекс излучает электромагнитные импульсы, чтобы подавить канал управления, а также каналы навигации и передачи беспилотника, его фото- и видеокамеры в оптико-электронном диапазоне. Подавление канала связи приводит к неуправляемому полету и падению беспилотника. Комплекс действует на дальности до 2 км в 20-градусном секторе.