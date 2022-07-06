ТАСС сообщил о применении в ходе спецоперации комплексов «Ступор»

Переносной комплекс «Ступор» разработал Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны для подавления беспилотников и коптеров на земной и водной поверхности на дальности прямой видимости. Впервые образец «Ступора» представили в 2017 г. Комплекс излучает электромагнитные импульсы, чтобы подавить канал управления, а также каналы навигации и передачи беспилотника, его фото- и видеокамеры в оптико-электронном диапазоне. Подавление канала связи приводит к неуправляемому полету и падению беспилотника. Комплекс действует на дальности до 2 км в 20-градусном секторе.