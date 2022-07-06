Боррель заявил, что ЕС не намерен воевать с Россией
Европа не собирается воевать с Россией. Основным инструментом ответа на спецоперацию России на Украине будут оставаться санкции. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью для японской газеты Yomiuri.
«Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции», — отметил Боррель.
По его мнению, санкции против России эффективны. Глава дипломатии ЕС отметил, что введенные санкции ударили по президенту РФ Владимиру Путину и его окружению. Он добавил, что принятые меры уже начали действовать, а со временем влияние санкций на российскую экономику будет только усиливаться.
Боррель рассчитывает, что к концу 2022 г. ЕС сократит объем нефти из России на 90%. В настоящее время импорт газа также сокращается быстрыми темпами. «Россия экспортирует много сырья, но ей приходится импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит внутри страны. С точки зрения передовых технологий Россия на 45% зависит от Европы и на 21% — от Соединенных Штатов», — добавил Боррель.
Политик отметил, что сотрудничество России с Китаем тоже может не увенчаться успехом. По его словам, Китай зависит от экспорта в развитые страны, поэтому он до сих пор так и не оказал помощь России, опасаясь попасть под санкции со стороны Запада. Ранее Боррель заявлял о трудностях для ЕС из-за отказа от российских энергоносителей. Он отметил, что временные трудности являются «ценой защиты наших демократий и международного права».
После начала спецоперации России на Украине США и ЕС начали вводить санкции против российских компаний, банков, Центробанка, чиновников, импорта и экспорта ряда товаров. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции западных стран в отношении России провоцируют кризис во всем мире, а продолжение санкционной политики приведет к труднообратимым последствиям для ЕС, его граждан и беднейших стран мира.