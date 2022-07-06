Боррель заявил, что ЕС не намерен воевать с Россией

Политик отметил, что сотрудничество России с Китаем тоже может не увенчаться успехом. По его словам, Китай зависит от экспорта в развитые страны, поэтому он до сих пор так и не оказал помощь России, опасаясь попасть под санкции со стороны Запада. Ранее Боррель заявлял о трудностях для ЕС из-за отказа от российских энергоносителей. Он отметил, что временные трудности являются «ценой защиты наших демократий и международного права».