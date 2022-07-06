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Боррель заявил, что ЕС не намерен воевать с Россией

Ведомости

Европа не собирается воевать с Россией. Основным инструментом ответа на спецоперацию России на Украине будут оставаться санкции. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью для японской газеты Yomiuri. 

«Мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции», — отметил Боррель. 

По его мнению, санкции против России эффективны. Глава дипломатии ЕС отметил, что введенные санкции ударили по президенту РФ Владимиру Путину и его окружению. Он добавил, что принятые меры уже начали действовать, а со временем влияние санкций на российскую экономику будет только усиливаться.

Боррель рассчитывает, что к концу 2022 г. ЕС сократит объем нефти из России на 90%. В настоящее время импорт газа также сокращается быстрыми темпами. «Россия экспортирует много сырья, но ей приходится импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит внутри страны. С точки зрения передовых технологий Россия на 45% зависит от Европы и на 21% — от Соединенных Штатов», — добавил Боррель.

Политик отметил, что сотрудничество России с Китаем тоже может не увенчаться успехом. По его словам, Китай зависит от экспорта в развитые страны, поэтому он до сих пор так и не оказал помощь России, опасаясь попасть под санкции со стороны Запада. Ранее Боррель заявлял о трудностях для ЕС из-за отказа от российских энергоносителей. Он отметил, что временные трудности являются «ценой защиты наших демократий и международного права».

После начала спецоперации России на Украине США и ЕС начали вводить санкции против российских компаний, банков, Центробанка, чиновников, импорта и экспорта ряда товаров. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции западных стран в отношении России провоцируют кризис во всем мире, а продолжение санкционной политики приведет к труднообратимым последствиям для ЕС, его граждан и беднейших стран мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных