Путин: антироссийские санкции провоцируют глобальный кризис
Санкции западных стран в отношении России провоцируют кризис во всем мире, а продолжение санкционной политики приведет к труднообратимым последствиям для ЕС, его граждан и беднейших стран мира, заявил президент России Владимир Путин.
«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис <…> Продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», — заявил Путин.
По его словам, вина за это лежит на западных элитах, которые для сохранения своего доминирования «готовы жертвовать остальным миром». Путин добавил, что антироссийские санкции в большей степени бьют по экономикам, национальным интересам и гражданам тех, кто их вводит. Ограничения в отношении России вызвали резкий рост инфляции в некоторых странах Европы до 20%, а в целом по ЕС — до 11%.
После начала спецоперации на Украине США, Великобритания, Канада, страны — члены ЕС и другие ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. ЕС ввел пять пакетов санкций и сейчас согласовывает шестой. 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете предлагается поэтапно вводить эмбарго на поставки российской нефти, отключить от системы SWIFT Сбербанк и еще два крупных российских банка, а также ввести ряд других ограничений. 8 мая Bloomberg сообщил, что члены Евросоюза не смогли договориться об условиях нового санкционного пакета.