Президент Шри-Ланки попросил Путина возобновить полеты «Аэрофлота» в его страну
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина возобновить полеты «Аэрофлота» на островное государство. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Я провел очень продуктивные переговоры c Владимиром Путиным. Я запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем. Я попросил возобновить полеты "Аэрофлота"», — написал он.
Лидеры также согласились с тем, что укрепление двусторонних отношений в таких секторах, как туризм, торговля и культура, имеет первостепенное значение для укрепления дружбы, которая соединяет два народа.
2 июня власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited. Росавиация обратилась к авиавластям страны с просьбой разрешить самолету «Аэрофлота» вылететь в Россию как можно быстрее. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки в Москве из-за задержки самолета, а сам «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в страну.
6 июня самолет «Аэрофлота» вылетел из Шри-Ланки в Москву после снятия ареста судом.