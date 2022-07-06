Президент Шри-Ланки попросил Путина возобновить полеты «Аэрофлота» в его страну

2 июня власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited. Росавиация обратилась к авиавластям страны с просьбой разрешить самолету «Аэрофлота» вылететь в Россию как можно быстрее. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки в Москве из-за задержки самолета, а сам «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в страну.