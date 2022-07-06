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Президент Шри-Ланки попросил Путина возобновить полеты «Аэрофлота» в его страну

Ведомости

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса попросил российского лидера Владимира Путина возобновить полеты «Аэрофлота» на островное государство. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я провел очень продуктивные переговоры c Владимиром Путиным. Я запросил помощь с кредитами для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем. Я попросил возобновить полеты "Аэрофлота"», — написал он.

Лидеры также согласились с тем, что укрепление двусторонних отношений в таких секторах, как туризм, торговля и культура, имеет первостепенное значение для укрепления дружбы, которая соединяет два народа.

2 июня власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited. Росавиация обратилась к авиавластям страны с просьбой разрешить самолету «Аэрофлота» вылететь в Россию как можно быстрее. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки в Москве из-за задержки самолета, а сам «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в страну.

6 июня самолет «Аэрофлота» вылетел из Шри-Ланки в Москву после снятия ареста судом.

Ранее по теме: Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета «Аэрофлота»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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