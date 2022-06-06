Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет самолета «Аэрофлота»
Суд Шри-Ланки 6 июня приостановил действие постановления, запрещающего вылет самолету «Аэрофлота» из аэропорта Коломбо, сообщил портал Newsfifst. Об этом ходатайствовала генпрокуратура страны.
2 июня власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Российских туристов, которые должны были улететь этим рейсом, разместили в гостинице. Newsfirst писал, что высокий суд Коломбо решил задержать вылет самолета до 16 июня по жалобе ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited.
Росавиация обратилась к авиавластям страны с просьбой разрешить самолету «Аэрофлота» вылететь в Россию как можно быстрее. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки в Москве из-за задержки самолета, а сам «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы в страну.