«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку

«Аэрофлот» приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС).