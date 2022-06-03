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«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку

Ведомости

Российский «Аэрофлот» приостановил рейсы на Шри-Ланку в ближайшее время после ареста его самолета властями страны, сообщила компания. Пассажиры, которые находятся в Коломбо, вернутся в Россию 4 и 5 июня.

«Аэрофлот» приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Накануне власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Российских туристов, которые должны были улететь этим рейсом, разместили в гостинице. Местный новостной портал Newsfirst сообщил, что высокий суд Коломбо решил задержать вылет самолета до 16 июня по жалобе ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited.

Росавиация обратилась к авиавластям страны с просьбой разрешить самолету «Аэрофлота» вылететь в Россию как можно быстрее. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки в Москве из-за задержки самолета.

Ранее по теме: МИД заявил протест послу Шри-Ланки после задержания самолета «Аэрофлота»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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