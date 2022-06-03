«Аэрофлот» приостановил полеты на Шри-Ланку
Российский «Аэрофлот» приостановил рейсы на Шри-Ланку в ближайшее время после ареста его самолета властями страны, сообщила компания. Пассажиры, которые находятся в Коломбо, вернутся в Россию 4 и 5 июня.
«Аэрофлот» приостанавливает выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании в Шри-Ланку. Продажа билетов на рейсы в Коломбо временно закрыта», — заявили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
Накануне власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Российских туристов, которые должны были улететь этим рейсом, разместили в гостинице. Местный новостной портал Newsfirst сообщил, что высокий суд Коломбо решил задержать вылет самолета до 16 июня по жалобе ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited.
Росавиация обратилась к авиавластям страны с просьбой разрешить самолету «Аэрофлота» вылететь в Россию как можно быстрее. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки в Москве из-за задержки самолета.