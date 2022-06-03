МИД заявил протест послу Шри-Ланки после задержания самолета «Аэрофлота»

«Главе дипломатической миссии был заявлен протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолета «Аэрофлота», готовившегося к вылету в Москву», — заявили в МИДе.