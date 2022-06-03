МИД заявил протест послу Шри-Ланки после задержания самолета «Аэрофлота»
Министерство иностранных дел России заявило протест послу Шри-Ланки в Москве из-за задержки самолета «Аэрофлота» в Коломбо, говорится на сайте МИДа.
«Главе дипломатической миссии был заявлен протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолета «Аэрофлота», готовившегося к вылету в Москву», — заявили в МИДе.
В министерстве призвали власти Шри-Ланки решить эту проблему в сжатые сроки, чтобы она не повлияла на традиционно дружественные отношения двух стран.
Накануне власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Российских туристов, которые должны были улететь этим рейсом, разместили в гостинице. Местный новостной портал Newsfirst сообщил, что высокий суд Коломбо решил задержать вылет самолета до 16 июня по жалобе ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited.
Глава Росавиации Александр Нерадько обратился к авиавластям Шри-Ланки с просьбой разрешить самолету «Аэрофлота» вылететь из страны как можно скорее. Москва ждет ответа в ближайшее время, добавили в Росавиации.