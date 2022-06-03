Суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну до 16 июня
Суд удовлетворил жалобу лизинговой компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited. «Истец заявляет, что заключил мировое соглашение с авиакомпанией-ответчиком «Аэрофлот», и поэтому истец подал жалобу, требуя запретить самолету, принадлежащему авиакомпании-ответчику, покидать Шри-Ланку», — говорится в сообщении.
Накануне власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Российские граждане были вывезены из аэропорта и размещены в гостинице. Как сообщил ТАСС источник, близкий к министерству туризма республики, застрявшие пассажиры этого рейса будут вывезены в Россию другими самолетами.
С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. В марте президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может разрешить регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний.
11 апреля Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС якобы в связи с несоответствием самолетов международным стандартам безопасности.