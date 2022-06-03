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Суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну до 16 июня

Ведомости

Высокий коммерческий суд Коломбо принял решение задержать вылет самолета Airbus A330 российской компании «Аэрофлот» до 16 июня, сообщает местный новостной портал Newsfirst. 

Суд удовлетворил жалобу лизинговой компании из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited. «Истец заявляет, что заключил мировое соглашение с авиакомпанией-ответчиком «Аэрофлот», и поэтому истец подал жалобу, требуя запретить самолету, принадлежащему авиакомпании-ответчику, покидать Шри-Ланку», — говорится в сообщении.

Накануне власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Российские граждане были вывезены из аэропорта и размещены в гостинице. Как сообщил ТАСС источник, близкий к министерству туризма республики, застрявшие пассажиры этого рейса будут вывезены в Россию другими самолетами.

С начала военной операции на территории Украины страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля Евросоюз запретил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. В марте президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому правительство может разрешить регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у отечественных компаний.

11 апреля Евросоюз внес 21 российскую авиакомпанию в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС якобы в связи с несоответствием самолетов международным стандартам безопасности.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных