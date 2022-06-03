Росавиация попросила власти Шри-Ланки разрешить вылет самолета «Аэрофлота»

«Руководитель Росавиации Александр Нерадько, ссылаясь на установленные многолетние дружественные и конструктивные отношения между Россией и Шри-Ланкой в различных областях, включая сотрудничество в области гражданской авиации, обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в Российскую Федерацию с российскими членами экипажа как можно скорее и без каких-либо задержек», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что туристов, которые должны были вылететь этим самолетом, разместили в отелях.