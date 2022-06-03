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Общество

Росавиация попросила власти Шри-Ланки разрешить вылет самолета «Аэрофлота»

Ведомости

Глава Росавиации Александр Нерадько обратился к главе авиавластей Шри-Ланки с просьбой разрешить вылет самолета «Аэрофлота» в Россию как можно скорее, сообщила пресс-служба ведомства. Москва ждет ответа в ближайшее время, отметили в Росавиации.

«Руководитель Росавиации Александр Нерадько, ссылаясь на установленные многолетние дружественные и конструктивные отношения между Россией и Шри-Ланкой в различных областях, включая сотрудничество в области гражданской авиации, обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в Российскую Федерацию с российскими членами экипажа как можно скорее и без каких-либо задержек», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что туристов, которые должны были вылететь этим самолетом, разместили в отелях.

Накануне власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Российских туристов, которые должны были улететь этим рейсом, разместили в гостинице. Как сообщил ТАСС источник, близкий к министерству туризма республики, застрявшие пассажиры этого рейса вернутся в Россию другими самолетами.

Местный новостной портал Newsfirst сообщил, что высокий суд Коломбо решил задержать вылет самолета до 16 июня по жалобе ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited.

Ранее по теме: Суд Шри-Ланки запретил самолету «Аэрофлота» покидать страну до 16 июня
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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