Росавиация попросила власти Шри-Ланки разрешить вылет самолета «Аэрофлота»
Глава Росавиации Александр Нерадько обратился к главе авиавластей Шри-Ланки с просьбой разрешить вылет самолета «Аэрофлота» в Россию как можно скорее, сообщила пресс-служба ведомства. Москва ждет ответа в ближайшее время, отметили в Росавиации.
«Руководитель Росавиации Александр Нерадько, ссылаясь на установленные многолетние дружественные и конструктивные отношения между Россией и Шри-Ланкой в различных областях, включая сотрудничество в области гражданской авиации, обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в Российскую Федерацию с российскими членами экипажа как можно скорее и без каких-либо задержек», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что туристов, которые должны были вылететь этим самолетом, разместили в отелях.
Накануне власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 «Аэрофлота» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Российских туристов, которые должны были улететь этим рейсом, разместили в гостинице. Как сообщил ТАСС источник, близкий к министерству туризма республики, застрявшие пассажиры этого рейса вернутся в Россию другими самолетами.
Местный новостной портал Newsfirst сообщил, что высокий суд Коломбо решил задержать вылет самолета до 16 июня по жалобе ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited.