Госдума приняла закон об обеспечении проведения военных операций за рубежом
Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон, наделяющий правительство специальными полномочиями для обеспечения военных операций российской армии за границей. Соответствующая информация размещена в системе обеспечения законодательной деятельности.
Так, правительство сможет расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, разбронировать материальные ценности государственного резерва, установить на некоторых предприятиях сверхурочные условия труда. Компаниям будет запрещено отказываться от государственных контрактов на поставку товаров и оказание услуг.
«В целях обеспечения проведения Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ правительством РФ могут приниматься решения о введении специальных мер в сфере экономики», — говорится в тексте закона.
Новым законом планируется дополнить федеральный закон «Об обороне» 1996 г. В случае принятия закона меры в том числе будут касаться и специальной военной операции на Украине, ДНР и ЛНР. Так как при таких событиях «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами», отмечается в документе.