Госдума приняла закон об обеспечении проведения военных операций за рубежом

Новым законом планируется дополнить федеральный закон «Об обороне» 1996 г. В случае принятия закона меры в том числе будут касаться и специальной военной операции на Украине, ДНР и ЛНР. Так как при таких событиях «возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами», отмечается в документе.