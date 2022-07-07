ЕС и Украина попытались приостановить участие России во Всемирной таможенной организации

Страны Евросоюза перестали пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, сообщала Федеральная таможенная служба России от 9 апреля. Соответствующее ограничение было частью пятого пакета санкций Брюсселя, введенного 8 апреля против Москвы из-за проведения специальной военной операции на Украине. В документе говорилось, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля. Под запрет в том же пакете попали покупка, импорт или транзит угля и других твердых горючих ископаемых, а также возможность для кораблей под российским флагом заходить в порты ЕС.