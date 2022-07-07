ЕС и Украина попытались приостановить участие России во Всемирной таможенной организации
Евросоюз и Украина «незаконно» попытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов «РИА Новости».
«Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал Давыдов. Однако по итогам участия российской стороны в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять «достаточно взвешенную резолюцию, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру». По его словам, приоритетом было названо беспрепятственное движение гуманитарных и жизненно важных товаров.
Страны Евросоюза перестали пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, сообщала Федеральная таможенная служба России от 9 апреля. Соответствующее ограничение было частью пятого пакета санкций Брюсселя, введенного 8 апреля против Москвы из-за проведения специальной военной операции на Украине. В документе говорилось, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля. Под запрет в том же пакете попали покупка, импорт или транзит угля и других твердых горючих ископаемых, а также возможность для кораблей под российским флагом заходить в порты ЕС.
Санкции не распространялись на автодоставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы. Из ограничений также был исключен автотранзит в Калининградскую область незапрещенных регламентом ЕС товаров.