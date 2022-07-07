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Политика

ЕС и Украина попытались приостановить участие России во Всемирной таможенной организации

Ведомости

Евросоюз и Украина «незаконно» попытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом заявил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов «РИА Новости».

«Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал Давыдов. Однако по итогам участия российской стороны в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять «достаточно взвешенную резолюцию, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру». По его словам, приоритетом было названо беспрепятственное движение гуманитарных и жизненно важных товаров.

Страны Евросоюза перестали пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, сообщала Федеральная таможенная служба России от 9 апреля. Соответствующее ограничение было частью пятого пакета санкций Брюсселя, введенного 8 апреля против Москвы из-за проведения специальной военной операции на Украине. В документе говорилось, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля. Под запрет в том же пакете попали покупка, импорт или транзит угля и других твердых горючих ископаемых, а также возможность для кораблей под российским флагом заходить в порты ЕС.

Санкции не распространялись на автодоставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы. Из ограничений также был исключен автотранзит в Калининградскую область незапрещенных регламентом ЕС товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных