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Минобороны сообщило о попытке украинских военных установить флаг на острове Змеиный

Ведомости

Украинские военные предприняли попытку установить флаг страны на острове Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный», — отметил Конашенков (цитата по ТАСС).

По его словам, военные ВСУ высадились на Змеином и сделали фото с флагом, после чего самолет ВКС РФ нанес высокоточный удар по острову, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. «Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», — заключил представитель Минобороны.

Змеиный расположен в Черном море недалеко от Одессы на каменистом острове площадью 20,5 га. Он перешел под контроль российских военных в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля. В конце июня Минобороны заявило, что ВС России в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели с него гарнизон. Замначальника оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что ВСУ намерены взять остров Змеиный под контроль, писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных