Минобороны сообщило о попытке украинских военных установить флаг на острове Змеиный

Змеиный расположен в Черном море недалеко от Одессы на каменистом острове площадью 20,5 га. Он перешел под контроль российских военных в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля. В конце июня Минобороны заявило, что ВС России в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели с него гарнизон. Замначальника оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что ВСУ намерены взять остров Змеиный под контроль, писали «РИА Новости».