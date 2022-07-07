Минобороны сообщило о попытке украинских военных установить флаг на острове Змеиный
Украинские военные предприняли попытку установить флаг страны на острове Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск в Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный», — отметил Конашенков (цитата по ТАСС).
По его словам, военные ВСУ высадились на Змеином и сделали фото с флагом, после чего самолет ВКС РФ нанес высокоточный удар по острову, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. «Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморское Одесской области», — заключил представитель Минобороны.
Змеиный расположен в Черном море недалеко от Одессы на каменистом острове площадью 20,5 га. Он перешел под контроль российских военных в ходе спецоперации, начавшейся 24 февраля. В конце июня Минобороны заявило, что ВС России в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове и вывели с него гарнизон. Замначальника оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что ВСУ намерены взять остров Змеиный под контроль, писали «РИА Новости».