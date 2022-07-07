Газета
Политика

Медведев прокомментировал возможный уход Джонсона с поста премьера Британии

Ведомости

Сообщения о скором уходе с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — это закономерный итог «британской наглости и бездарной политики», написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности! Первый пошёл. Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке. P.S. Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики», — написал он.

Ранее сегодня британские телеканалы ITV, The Sun, ВВС со ссылкой на источники сообщили, что Джонсон сегодня объявит о своей отставке. За последние два дня более 50 политиков покинули британское правительство, в том числе министры, их помощники и личные секретари.

Череду увольнений запустили министры финансов и здравоохранения Риши Сунак и Саджид Джавид. Они объявили об уходе в отставку из-за несогласия с политикой Джонсона и очередных скандалов вокруг него и его кадровых назначений.

На прошлой неделе очередной скандал разгорелся вокруг заместителя главного организатора правящей консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который, по данным The Sun, будучи нетрезвым приставал к двум мужчинам. После ухода Пинчера с должности выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

Прошлый скандал был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон не покинул свой пост. Попытка вынесения вотума недоверия, предпринятая 6 июня, также не удалась.

Ранее по теме: СМИ узнали о решении премьера Британии Бориса Джонсона уйти в отставку

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных