Медведев прокомментировал возможный уход Джонсона с поста премьера Британии
Сообщения о скором уходе с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона — это закономерный итог «британской наглости и бездарной политики», написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности! Первый пошёл. Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке. P.S. Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики», — написал он.
Ранее сегодня британские телеканалы ITV, The Sun, ВВС со ссылкой на источники сообщили, что Джонсон сегодня объявит о своей отставке. За последние два дня более 50 политиков покинули британское правительство, в том числе министры, их помощники и личные секретари.
Череду увольнений запустили министры финансов и здравоохранения Риши Сунак и Саджид Джавид. Они объявили об уходе в отставку из-за несогласия с политикой Джонсона и очередных скандалов вокруг него и его кадровых назначений.
На прошлой неделе очередной скандал разгорелся вокруг заместителя главного организатора правящей консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который, по данным The Sun, будучи нетрезвым приставал к двум мужчинам. После ухода Пинчера с должности выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что в 2017 г. тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.
Прошлый скандал был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 г. и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон не покинул свой пост. Попытка вынесения вотума недоверия, предпринятая 6 июня, также не удалась.