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Премьер-министр Японии сообщил о тяжелом состоянии Синдзо Абэ после покушения

Ведомости

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в крайне тяжелом состоянии после покушения на него, сообщил в ходе пресс-конференции нынешний премьер-министр страны Фумио Кисида.

«Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое», — рассказал Кисида (цитата по «РИА Новости»).

8 июля японские СМИ сообщили, что на Синдзо Абэ совершили покушение во время выступления в городе Нара в рамках предвыборной кампании. В бывшего премьер-министра дважды выстрелили в спину, после чего он упал. Абэ госпитализировали, у него была остановка сердца. Стрелявшим оказался 41-летний местный житель, он задержан полицией. По данным СМИ, нападавший три года — до 2005 г. — служил в морских силах самообороны Японии.

Синдзо Абэ находился на посту премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012-2020 гг. В 2020 г. Абэ объявил о решении покинуть пост из-за проблем со здоровьем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных