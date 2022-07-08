Премьер-министр Японии сообщил о тяжелом состоянии Синдзо Абэ после покушения

8 июля японские СМИ сообщили, что на Синдзо Абэ совершили покушение во время выступления в городе Нара в рамках предвыборной кампании. В бывшего премьер-министра дважды выстрелили в спину, после чего он упал. Абэ госпитализировали, у него была остановка сердца. Стрелявшим оказался 41-летний местный житель, он задержан полицией. По данным СМИ, нападавший три года — до 2005 г. — служил в морских силах самообороны Японии.