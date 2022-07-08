Премьер-министр Японии сообщил о тяжелом состоянии Синдзо Абэ после покушения
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в крайне тяжелом состоянии после покушения на него, сообщил в ходе пресс-конференции нынешний премьер-министр страны Фумио Кисида.
«Сегодня в префектуре Нара на бывшего премьер-министра Абэ было совершено нападение. Его состояние крайне тяжелое», — рассказал Кисида (цитата по «РИА Новости»).
8 июля японские СМИ сообщили, что на Синдзо Абэ совершили покушение во время выступления в городе Нара в рамках предвыборной кампании. В бывшего премьер-министра дважды выстрелили в спину, после чего он упал. Абэ госпитализировали, у него была остановка сердца. Стрелявшим оказался 41-летний местный житель, он задержан полицией. По данным СМИ, нападавший три года — до 2005 г. — служил в морских силах самообороны Японии.
Синдзо Абэ находился на посту премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012-2020 гг. В 2020 г. Абэ объявил о решении покинуть пост из-за проблем со здоровьем.
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