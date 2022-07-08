На бывшего премьер-министра Японии Абэ совершили покушение
На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершили покушение во время выступления в городе Нара. В него выстрелили, политик в больнице, сообщило издание NHK.
Абэ выступал с речью в городе Нара в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента, репортер телеканала слышал звуки, похожие на два выстрела, после чего в 11:30 (5:30 мск) политик потерял сознание.
Полиция сообщила о задержании подозреваемого в покушении — им оказался 41-летний житель Нары. На месте происшествия изъяли пистолет. Также полиция сообщила об информации об остановке сердца у Абэ. Правительственный чиновник сообщил изданию, что состояние бывшего премьер-министра плохое, он находится без сознания.
Издание Nikkei рассказало со ссылкой на полицию, что в Абэ выстрелили сзади из оружия, похожего на дробовик.
Синдзо Абэ находился на посту премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012-2020 гг. В 2020 г. Абэ объявил о решении покинуть пост из-за проблем со здоровьем.
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