На бывшего премьер-министра Японии Абэ совершили покушение

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в покушении — им оказался 41-летний житель Нары. На месте происшествия изъяли пистолет. Также полиция сообщила об информации об остановке сердца у Абэ. Правительственный чиновник сообщил изданию, что состояние бывшего премьер-министра плохое, он находится без сознания.