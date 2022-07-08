Лавров: Запад не позволяет Украине перейти к мирным переговорам

«Если он (Запад) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу», — подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).