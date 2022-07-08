Лавров: Запад не позволяет Украине перейти к мирным переговорам
Западные страны хотят победы Украины над Россией на поле боя и таким подходом не позволяют Киеву перейти к мирным переговорам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Если он (Запад) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу», — подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной, однако «чем дальше, тем сложнее будет договариваться с Москвой». На заявления Запада о желании победить Россию на поле боя он ответил: «Пусть попробуют». Он назвал желание западных стран воевать до последнего украинца трагедией для украинского народа. Путин подчеркнул, что Россия пока всерьез «ничего не начинала».
Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Стороны провели несколько встреч в Белоруссии, а затем в Турции. С начала мая Москва заявляет, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры можно будет возобновить, когда Киев восстановит контроль над всей территорией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для продолжения переговоров Украине нужно принять все условия России.
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