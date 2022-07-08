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Лавров: Запад не позволяет Украине перейти к мирным переговорам

Ведомости

Западные страны хотят победы Украины над Россией на поле боя и таким подходом не позволяют Киеву перейти к мирным переговорам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если он (Запад) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем, потому что он этими своими подходами, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу», — подчеркнул Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной, однако «чем дальше, тем сложнее будет договариваться с Москвой». На заявления Запада о желании победить Россию на поле боя он ответил: «Пусть попробуют». Он назвал желание западных стран воевать до последнего украинца трагедией для украинского народа. Путин подчеркнул, что Россия пока всерьез «ничего не начинала».

Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Стороны провели несколько встреч в Белоруссии, а затем в Турции. С начала мая Москва заявляет, что Киев фактически вышел из переговорного процесса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры можно будет возобновить, когда Киев восстановит контроль над всей территорией страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для продолжения переговоров Украине нужно принять все условия России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных