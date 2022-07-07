Путин: Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной

«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).