Путин: Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной
Российская сторона не отказывается от мирных переговоров с Украиной, однако чем дальше, тем сложнее будет договариваться с Москвой, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и главами фракций.
«Все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).
3 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для возобновления переговоров Киеву придется принять условия Москвы. По его словам, западные страны «во всю делают ставку на продолжение войны» и не разрешают Украине говорить о мире, однако здравый смысл «возобладает» и снова настанет черед переговоров.
Переговоры России и Украины начались 28 февраля и продолжались до мая. В середине апреля МИД России направил в Киев проект мирного соглашения, однако власти Украины не дали ответа. С тех пор переговоры были приостановлены. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что переговоры возобновятся, когда Киев вернет контроль над всей территорией страны. Западные лидеры также не раз высказывались против мира на условиях, «навязанных» Россией.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.