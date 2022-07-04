Тимошенко назвала неприемлемым мирное соглашение с Россией

С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом». Песков также отмечал, что диалог между двумя странами отсутствует как таковой, а отношения между ними находятся на нулевой точке.