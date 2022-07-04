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Тимошенко назвала неприемлемым мирное соглашение с Россией

Ведомости

Глава партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назвала неприемлемым заключение мирного соглашения с Россией. Об этом она заявила в интервью The Daily Telegraph.

«Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою. Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне», — подчеркнула Тимошенко (цитата по ТАСС).

По ее словам, Москва якобы пытается затянуть конфликт, чтобы усугубить противоречия между странами НАТО. Тимошенко призвала Североатлантический альянс увеличить поставки вооружения Киеву. На вопрос, не рискует ли Великобритания спровоцировать этим новую мировую войну, Тимошенко заявила, что Украина и поддерживающие ее страны «уже участвуют в третьей мировой войне».

В начале апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине должна решиться военным путем. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал он в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Борреля «из ряда вон выходящими». Он отметил, что подобные заявления говорят, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления России.

В конце июня премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил по прибытии на саммит НАТО в Мадриде, что альянс заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на территории его страны может быть выигран только на поле боя. По его словам, страны НАТО должны продолжать поддерживать Зеленского и украинцев, чтобы они смогли победить в бою.

С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом». Песков также отмечал, что диалог между двумя странами отсутствует как таковой, а отношения между ними находятся на нулевой точке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных