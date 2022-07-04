Тимошенко назвала неприемлемым мирное соглашение с Россией
Глава партии «Батькивщина» и бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назвала неприемлемым заключение мирного соглашения с Россией. Об этом она заявила в интервью The Daily Telegraph.
«Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою. Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне», — подчеркнула Тимошенко (цитата по ТАСС).
По ее словам, Москва якобы пытается затянуть конфликт, чтобы усугубить противоречия между странами НАТО. Тимошенко призвала Североатлантический альянс увеличить поставки вооружения Киеву. На вопрос, не рискует ли Великобритания спровоцировать этим новую мировую войну, Тимошенко заявила, что Украина и поддерживающие ее страны «уже участвуют в третьей мировой войне».
В начале апреля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине должна решиться военным путем. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал он в Twitter.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Борреля «из ряда вон выходящими». Он отметил, что подобные заявления говорят, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления России.
В конце июня премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил по прибытии на саммит НАТО в Мадриде, что альянс заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на территории его страны может быть выигран только на поле боя. По его словам, страны НАТО должны продолжать поддерживать Зеленского и украинцев, чтобы они смогли победить в бою.
С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом». Песков также отмечал, что диалог между двумя странами отсутствует как таковой, а отношения между ними находятся на нулевой точке.