В НАТО призвали Зеленского решать конфликт на Украине «только на поле боя»
Саммит стран — членов НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на территории страны должен быть выигран только на поле боя, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит в Мадриде.
«У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — подчеркнул Де Кроо (цитата по ТАСС).
В начале апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине должна решиться военным путем. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал он в Twitter.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Борреля «из ряда вон выходящими». По его мнению, подобные заявления говорят о том, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления России.
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. С тех пор Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога.