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В НАТО призвали Зеленского решать конфликт на Украине «только на поле боя»

Ведомости

Саммит стран — членов НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на территории страны должен быть выигран только на поле боя, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит в Мадриде.

«У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя, и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — подчеркнул Де Кроо (цитата по ТАСС).

В начале апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация на Украине должна решиться военным путем. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал он в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Борреля «из ряда вон выходящими». По его мнению, подобные заявления говорят о том, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления России.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. С тех пор Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных