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Песков: Украине предстоит согласиться на условия России

Ведомости

Киеву рано или поздно предстоит принять условия Москвы, после чего переговоры между сторонами возобновятся, заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По мнению Кремля, страны Запада «во всю делают ставку на продолжение войны».

«Продолжается момент, когда западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир. Поэтому сейчас востребованность в инициативах по умиротворению ситуации снизилась», — сказал Песков.

Российская сторона при этом не сомневается, что «здравый смысл возобладает» и снова настанет черед переговоров, однако перед ними Украина должна будет принять условия России.

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«Украинцам предстоит понять еще раз все наши условия, — они их прекрасно знают, согласиться на них, сесть за стол и просто зафиксировать тот документ, который во многом был уже был согласован», — отметил пресс-секретарь главы государства.

С конца февраля Москва и Киев провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции, но в середине мая стороны сообщили о приостановке диалога. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его страна может возобновить переговоры только после восстановления контроля над всей территорией страны.

Министр иностранных дел Сергей Лавров называл требования Зеленского для возобновления переговоров «несерьезным подходом». Песков также отмечал, что диалог между двумя странами отсутствует как таковой, а отношения между ними находятся на нулевой точке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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