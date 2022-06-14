В НАТО заявили о неизбежности территориальных уступок со стороны Украины

В НАТО заявили о неизбежности территориальных уступок со стороны УкраиныВ этом же Зеленского будут убеждать Макрон, Шольц и Драги
О неизбежности территориальных уступок со стороны Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 12 июня на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
«Вопрос в том, какова будет его (мирного соглашения. – «Ведомости») цена. Сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии Украина готова заплатить за мир. И это очень сложная моральная дилемма», – сказал Столтенберг.
Прежде о неизбежности территориальных и политических уступок со стороны Украины говорили в основном неофициальные лица. В частности, такое мнение выражали экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Теперь этот же тезис озвучен главой НАТО, что знаменует переход идеи неизбежных территориальных уступок в новый статус – отныне ее можно считать официальной точкой зрения «коллективного Запада».