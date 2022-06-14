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В НАТО заявили о неизбежности территориальных уступок со стороны Украины

В этом же Зеленского будут убеждать Макрон, Шольц и Драги
Илья Лакстыгал
Визит в Киев лидеров крупнейших государств ЕС будет выглядеть для стороннего наблюдателя как мощный сигнал в поддержку команды Зеленского, однако в действительности стороны ожидают непростые переговоры / Valentyn Ogirenko / Reuters

О неизбежности территориальных уступок со стороны Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 12 июня на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Вопрос в том, какова будет его (мирного соглашения. – «Ведомости») цена. Сколько территории, сколько независимости, сколько свободы, сколько демократии Украина готова заплатить за мир. И это очень сложная моральная дилемма», – сказал Столтенберг.

Прежде о неизбежности территориальных и политических уступок со стороны Украины говорили в основном неофициальные лица. В частности, такое мнение выражали экс-премьер Италии Сильвио Берлускони и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Теперь этот же тезис озвучен главой НАТО, что знаменует переход идеи неизбежных территориальных уступок в новый статус – отныне ее можно считать официальной точкой зрения «коллективного Запада».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных