Дворы Мариуполя: как город приходит в себя

Двор чистый, насколько может быть после боев: мусор вывозят силы МЧС. Сюда приезжает делегация с Турчаком, депутатом «Единой России», уроженцем Мариуполя Дмитрием Саблиным и др. Пожилая женщина им жалуется: «Была комиссия, человек 15, расспрашивали. В три миллиона [рублей] оценили квартиру. Говорят, езжайте в Россию и там покупайте жилье, хатынку. Я даже не представляю, сколько это на русские деньги». Но компенсацию можно получить только после того, как суд решит, что дом нельзя восстановить, говорит она. По ее словам, есть проблемы с выплатами пенсий, но зато завозят хлеб: «А иной раз его привозят гуманитаркой бесплатно прямо сюда, во двор. На два или три человека буханочку дают. Ну, в общем, выжили».