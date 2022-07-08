Рябков: США просили признать задержанных на Украине наемников комбатантами
США запрашивали признание задержанных на Украине граждан, воевавших на стороне Киева, комбатантами, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Был сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций», — сообщил Рябков (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC ранее подчеркивал, что американские наемники, как и любые другие иностранцы, которые отправились участвовать в боевых действиях на стороне киевских националистов, не вправе рассчитывать на защиту Женевской конвенции.
«Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», — пояснил представитель Кремля.
Комбатант - это лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооружённых сил одной из сторон международного вооружённого конфликта и имеющее в этом качестве особый юридический статус. При взятии в плен комбатанты имеют право на статус военнопленного и на защиту, предоставляемую Третьей Женевской конвенцией.
Государственный департамент сообщал о проверке информации о двух неназванных гражданах США, предположительно попавших в плен на Украине, куда они поехали для участия в боевых действиях на стороне Киева.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. После этого Великобритания направила Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в республике британцев. Российская сторона посоветовала представителям королевства обращаться напрямую в ДНР.