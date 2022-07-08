Газета
Политика

Рябков: США просили признать задержанных на Украине наемников комбатантами

Ведомости

США запрашивали признание задержанных на Украине граждан, воевавших на стороне Киева, комбатантами, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Был сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу Женевских конвенций», — сообщил Рябков (цитата по ТАСС). 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC ранее подчеркивал, что американские наемники, как и любые другие иностранцы, которые отправились участвовать в боевых действиях на стороне киевских националистов, не вправе рассчитывать на защиту Женевской конвенции.

«Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», — пояснил представитель Кремля.

Комбатант - это лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях в составе вооружённых сил одной из сторон международного вооружённого конфликта и имеющее в этом качестве особый юридический статус. При взятии в плен комбатанты имеют право на статус военнопленного и на защиту, предоставляемую Третьей Женевской конвенцией.

Государственный департамент сообщал о проверке информации о двух неназванных гражданах США, предположительно попавших в плен на Украине, куда они поехали для участия в боевых действиях на стороне Киева.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил гражданина Марокко Ибрагима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни. После этого Великобритания направила Москве ноту по поводу приговоренных к смерти в республике британцев. Российская сторона посоветовала представителям королевства обращаться напрямую в ДНР.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных