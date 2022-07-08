NASA обвинило Россию в использовании МКС для политических целей
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осудило действия трех российских космонавтов, которые сделали фото с флагами ДНР и ЛНР на МКС, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление NASA.
4 июля российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков сделали фото с флагами республик на МКС, объяснив это празднованием взятия контроля российских военных над Лисичанском.
В заявлении американского ведомства говорится, что «поддержка войны против Украины в корне несовместима с функцией станции», которая создана для развития технологий «в мирных целях». Представители NASA подчеркивают, что сотрудничество в космическом пространстве с Россией обязано продолжаться, несмотря на действия российской стороны.
Российская армия установила контроль над Лисичанском 2 июля, о чем сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а также эту информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР. На следующий день, 3 июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики. По данным Минобороны, последними пунктами на пути к освобождению республики стали город Лисичанск и близлежащие населенные пункты, в числе которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.