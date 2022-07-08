NASA обвинило Россию в использовании МКС для политических целей

Российская армия установила контроль над Лисичанском 2 июля, о чем сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а также эту информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР. На следующий день, 3 июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики. По данным Минобороны, последними пунктами на пути к освобождению республики стали город Лисичанск и близлежащие населенные пункты, в числе которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.