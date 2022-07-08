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NASA обвинило Россию в использовании МКС для политических целей

Ведомости

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осудило действия трех российских космонавтов, которые сделали фото с флагами ДНР и ЛНР на МКС, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление NASA.

4 июля российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков сделали фото с флагами республик на МКС, объяснив это празднованием взятия контроля российских военных над Лисичанском.

В заявлении американского ведомства говорится, что «поддержка войны против Украины в корне несовместима с функцией станции», которая создана для развития технологий «в мирных целях». Представители NASA подчеркивают, что сотрудничество в космическом пространстве с Россией обязано продолжаться, несмотря на действия российской стороны.

Российская армия установила контроль над Лисичанском 2 июля, о чем сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а также эту информацию подтвердили в Народной милиции ЛНР. На следующий день, 3 июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики. По данным Минобороны, последними пунктами на пути к освобождению республики стали город Лисичанск и близлежащие населенные пункты, в числе которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных