Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
По словам Шойгу, населенные пункты республики были освобождены »в результате успешных боевых действий» Вооруженных сил России и подразделений народной милиции ЛНР.
«Установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора», — следует из сообщения оборонного ведомства.
Как стало известно 1 июля, союзные силы подразделений российских войск, а также Донецкой и Луганской народных республик вышли к городу Лисичанск. До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что войска России и ЛНР взяли под контроль все значимые транспортные артерии в Лисичанск и из него, дорога Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта. 1 июля народная милиция ЛНР заявила об установлении контроля над населенными пунктами Приволье и Шипиловка.
Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль 25 июня объявил глава Чечни Рамзан Кадыров.