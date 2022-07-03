Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Как стало известно 1 июля, союзные силы подразделений российских войск, а также Донецкой и Луганской народных республик вышли к городу Лисичанск. До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что войска России и ЛНР взяли под контроль все значимые транспортные артерии в Лисичанск и из него, дорога Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта. 1 июля народная милиция ЛНР заявила об установлении контроля над населенными пунктами Приволье и Шипиловка.