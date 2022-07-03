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Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Ведомости

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

По словам Шойгу, населенные пункты республики были освобождены »в результате успешных боевых действий» Вооруженных сил России и подразделений народной милиции ЛНР.

«Установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора», — следует из сообщения оборонного ведомства. 

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Как стало известно 1 июля, союзные силы подразделений российских войск, а также Донецкой и Луганской народных республик вышли к городу Лисичанск. До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что войска России и ЛНР взяли под контроль все значимые транспортные артерии в Лисичанск и из него, дорога Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта. 1 июля народная милиция ЛНР заявила об установлении контроля над населенными пунктами Приволье и Шипиловка.

Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль 25 июня объявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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