Минобороны сообщило о выходе союзных войск к Лисичанску
Союзные силы подразделений российских войск, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вышли непосредственно к городу Лисичанск, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), шахта "Матросская", Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску», — отметил Конашенков.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных войск. По его словам, войска России и ЛНР взяли под контроль все значимые транспортные артерии в Лисичанск и из него, дорога Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта.
Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль 25 июня объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тогда же Кадыров заявил о взятии под полный контроль завода «Азот». С территории завода, по данным народной милиции ЛНР на 27 июня, было эвакуировано более 500 мирных жителей.