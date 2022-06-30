Посол ЛНР сообщил о переходе НПЗ в Лисичанске под контроль союзных сил
Территория Лисичанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) полностью перешла под контроль союзных войск. Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник. По его словам, войска России и Луганской народной республики (ЛНР) взяли под контроль все значимые транспортные артерии в Лисичанск и из него, дорога Лисичанск — Артемовск полностью перекрыта.
«Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского — полностью перешла под контроль союзных войск. В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода. Боевики бежали, бросив укрытия и технику», — написал он.
Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль 25 июня объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тогда же Кадыров заявил о взятии под полный контроль завода «Азот». С территории завода, по данным народной милиции ЛНР на 27 июня, было эвакуировано более 500 мирных жителей.