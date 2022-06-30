Посол ЛНР сообщил о переходе НПЗ в Лисичанске под контроль союзных сил

Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль 25 июня объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тогда же Кадыров заявил о взятии под полный контроль завода «Азот». С территории завода, по данным народной милиции ЛНР на 27 июня, было эвакуировано более 500 мирных жителей.