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В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 человек из промзоны «Азота»

Ведомости

С территории завода «Азот» было эвакуировано более 500 мирных жителей, об этом сообщила народная милиция ЛНР в Telegram-канале.

«Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР — завода «Азот», — пишут представители милиции ЛНР.

В субботу, 25 июня, представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о полном установлении контроля над Северодонецком, на территории которого находится завод «Азот». Попытка превратить промзону «Азота» в очаг сопротивления была пресечена, отметили в ведомстве.

Ранее в этот же день офицер народной милиции ЛНР Кирилл Генсер рассказал агентству «РИА Новости» о том, что на территории промзоны завода остаются еще несколько сотен мирных жителей. Он отмечал, что их эвакуация небезопасна.

17 июня начали сдаваться в плен военнослужащие вооруженных сил Украины, которые находились на территории «Азота». По словам офицера народной милиции республики Андрея Марочко, их численность не разглашается в целях безопасности военных.

«Азот» — один из крупнейших заводов химического производства Украины. Он выпускал уксусную кислоту, метанол, азотные удобрения, полимеры. До начала специальной военной операции на его территории работали около 6700 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных