В ЛНР сообщили об эвакуации более 500 человек из промзоны «Азота»
С территории завода «Азот» было эвакуировано более 500 мирных жителей, об этом сообщила народная милиция ЛНР в Telegram-канале.
«Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР — завода «Азот», — пишут представители милиции ЛНР.
В субботу, 25 июня, представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о полном установлении контроля над Северодонецком, на территории которого находится завод «Азот». Попытка превратить промзону «Азота» в очаг сопротивления была пресечена, отметили в ведомстве.
Ранее в этот же день офицер народной милиции ЛНР Кирилл Генсер рассказал агентству «РИА Новости» о том, что на территории промзоны завода остаются еще несколько сотен мирных жителей. Он отмечал, что их эвакуация небезопасна.
17 июня начали сдаваться в плен военнослужащие вооруженных сил Украины, которые находились на территории «Азота». По словам офицера народной милиции республики Андрея Марочко, их численность не разглашается в целях безопасности военных.
«Азот» — один из крупнейших заводов химического производства Украины. Он выпускал уксусную кислоту, метанол, азотные удобрения, полимеры. До начала специальной военной операции на его территории работали около 6700 человек.