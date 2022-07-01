В Луганске заявили о взятии под контроль Приволья и Шипиловки
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) и союзные силы установили контроль над населенными пунктами Приволье и Шипиловка, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию ЛНР. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка. Противник понес крупные потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня российское Минобороны сообщило о выходе союзных войск к Лисичанску. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), шахта «Матросская», Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.
Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль 25 июня объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тогда же Кадыров заявил о взятии под полный контроль завода «Азот». С территории завода, по данным народной милиции ЛНР на 27 июня, было эвакуировано более 500 мирных жителей.