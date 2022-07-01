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В Луганске заявили о взятии под контроль Приволья и Шипиловки

Ведомости

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) и союзные силы установили контроль над населенными пунктами Приволье и Шипиловка, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию ЛНР. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка. Противник понес крупные потери в живой силе и технике», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня российское Минобороны сообщило о выходе союзных войск к Лисичанску. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), шахта «Матросская», Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

Военные ЛНР ведут наступление по направлению Северодонецк и Лисичанск с начала марта. Указанные города оставались последними не подконтрольными ЛНР крупными населенными пунктами в границах Луганской области Украины. О взятии Северодонецка под полный контроль 25 июня объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Тогда же Кадыров заявил о взятии под полный контроль завода «Азот». С территории завода, по данным народной милиции ЛНР на 27 июня, было эвакуировано более 500 мирных жителей.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о выходе союзных войск к Лисичанску

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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