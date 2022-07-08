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NHK: экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения

Ведомости

Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого ранее совершили покушение, скончался, передает телеканал NHK.

Ранее экстренные службы города Нара, где на политика было совершено покушение, сообщали, что он не подает признаков жизни. Предполагалось, что у политика произошла остановка сердца, однако смерть не была подтверждена. Нынешний премьер-министр страны Фумио Кисида также заявлял, что Абэ находится в крайне тяжелом состоянии.

Политик выступал перед железнодорожной станцией, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП). Стрелявшим оказался 41-летний местный житель Тецуя Ямагами, он был арестован на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство. Согласно правительственным источникам Kyodo, нападавший три года — до 2005 г. — служил в морских силах самообороны Японии. Мотив нападавшего неизвестен.

Синдзо Абэ находился на посту премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012-2020 гг. В 2020 г. Абэ объявил о решении покинуть пост из-за проблем со здоровьем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных