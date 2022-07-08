NHK: экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения
Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого ранее совершили покушение, скончался, передает телеканал NHK.
Ранее экстренные службы города Нара, где на политика было совершено покушение, сообщали, что он не подает признаков жизни. Предполагалось, что у политика произошла остановка сердца, однако смерть не была подтверждена. Нынешний премьер-министр страны Фумио Кисида также заявлял, что Абэ находится в крайне тяжелом состоянии.
Политик выступал перед железнодорожной станцией, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП). Стрелявшим оказался 41-летний местный житель Тецуя Ямагами, он был арестован на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство. Согласно правительственным источникам Kyodo, нападавший три года — до 2005 г. — служил в морских силах самообороны Японии. Мотив нападавшего неизвестен.
Синдзо Абэ находился на посту премьер-министра Японии в 2006-2007 и 2012-2020 гг. В 2020 г. Абэ объявил о решении покинуть пост из-за проблем со здоровьем.