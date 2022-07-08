NHK: экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения

Политик выступал перед железнодорожной станцией, чтобы поддержать баллотирующегося в верхнюю палату парламента кандидата от Либерально-демократической партии (ЛДП). Стрелявшим оказался 41-летний местный житель Тецуя Ямагами, он был арестован на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство. Согласно правительственным источникам Kyodo, нападавший три года — до 2005 г. — служил в морских силах самообороны Японии. Мотив нападавшего неизвестен.