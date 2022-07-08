Умер бывший президент Анголы Эдуарду душ Сантуш
Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш умер в Испании в возрасте 79 лет, об этом сообщила администрация президента страны в соцсетях, передает испанская газета Vanguardia.
Уточняется, что он умер от продолжительной болезни в 11:10 по местному времени в больнице в Барселоне, где лежал в коме на протяжении двух недель. 23 июня у него произошла остановка сердца, сообщает France 24 со ссылкой на родственников.
Душ Сантуш занимал пост президента Анголы 38 лет – с 1979 по 2017 гг. С 2019 г. политик провел много времени в Барселоне, где проходил лечение.
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