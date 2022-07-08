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Умер бывший президент Анголы Эдуарду душ Сантуш

Ведомости

Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш умер в Испании в возрасте 79 лет, об этом сообщила администрация президента страны в соцсетях, передает испанская газета Vanguardia. 

Уточняется, что он умер от продолжительной болезни в 11:10 по местному времени в больнице в Барселоне, где лежал в коме на протяжении двух недель. 23 июня у него произошла остановка сердца, сообщает France 24 со ссылкой на родственников.  

Душ Сантуш занимал пост президента Анголы 38 лет – с 1979 по 2017 гг. С 2019 г. политик провел много времени в Барселоне, где проходил лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных