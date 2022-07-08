В ДНР заявили о предотвращении контрнаступления ВСУ в Запорожье

«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе — это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться — живая сила, техника — туда прилетели наши "Ураганы", и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», — отметил Безсонов (цитата по ТАСС).