В ДНР заявили о предотвращении контрнаступления ВСУ в Запорожье
Украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были отбиты союзными войсками, сообщил замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.
«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе — это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться — живая сила, техника — туда прилетели наши "Ураганы", и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», — отметил Безсонов (цитата по ТАСС).
По его словам, на основном участке фронта идут позиционные бои, противник несет потери. На некоторых направлениях союзные силы продолжают наращивать средства и силы, чтобы выигрывать позиционные бои.
Ранее член главного совета временной гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием под Мелитополем. Поезд шел из Крыма. Железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.
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