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В ДНР заявили о предотвращении контрнаступления ВСУ в Запорожье

Ведомости

Украинские военные предприняли попытку перейти в контрнаступление в Запорожской области, но были отбиты союзными войсками, сообщил замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов. 

«Противник в некоторых местах, особенно на южном фронте, предпринимал попытки перейти в контрнаступление, как накануне на Гуляйполе — это Запорожская область, но перейти в контрнаступление не удалось. Только они начали накапливаться — живая сила, техника — туда прилетели наши "Ураганы", и все, больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», — отметил Безсонов (цитата по ТАСС).

По его словам, на основном участке фронта идут позиционные бои, противник несет потери. На некоторых направлениях союзные силы продолжают наращивать средства и силы, чтобы выигрывать позиционные бои. 

Ранее член главного совета временной гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием под Мелитополем. Поезд шел из Крыма. Железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: Совфед рассмотрит вопрос о присоединении ДНР и ЛНР в случае референдумов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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