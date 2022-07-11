«РИА Новости» сообщило о добытых хакерами «секретных документах» ВСУ
Российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил участник группы RaHDIt на условиях анонимности.
Источник подтвердил, что у хакерских группировок есть доступ к оперативным документам вооруженных сил Украины (ВСУ) и данные об обстановке на фронте. При этом он отметил, что пока что они не могут раскрыть полученные данные.
«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой "Берегини", очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», — рассказал участник RaHDIt.
По его словам, получать информацию в режиме реального времени им помогает группа «Берегини». Он пояснил, что данные хакерам сливают их друзья, которые служат в ВСУ.
Ранее, 6 июля, «РИА Новости» писали, что RaHDIt выложили в открытый доступ персональные данные тысячи сотрудников главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Их подлинность агентству подтвердил источник в одной из российских спецслужб. Хакеры раскрыли адреса регистрации, номера паспортов, телефоны, ДРФО (идентификационный номер физического лица), адреса электронной почты и должности сотрудников управления.
В начале июня группировка выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. Помимо их персональных данных хакеры слили ссылки на соцсети сотрудников, адреса электронной почты, фотографии и информацию об их увлечениях. Подлинность опубликованной информации «РИА Новости» также подтвердил источник в одной из российских спецслужб.