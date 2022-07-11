Газета
Политика

«РИА Новости» сообщило о добытых хакерами «секретных документах» ВСУ

Ведомости

Российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил участник группы RaHDIt на условиях анонимности.

Источник подтвердил, что у хакерских группировок есть доступ к оперативным документам вооруженных сил Украины (ВСУ) и данные об обстановке на фронте. При этом он отметил, что пока что они не могут раскрыть полученные данные.

«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой "Берегини", очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим», — рассказал участник RaHDIt. 

По его словам, получать информацию в режиме реального времени им помогает группа «Берегини». Он пояснил, что данные хакерам сливают их друзья, которые служат в ВСУ. 

Ранее, 6 июля, «РИА Новости» писали, что RaHDIt выложили в открытый доступ персональные данные тысячи сотрудников главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Их подлинность агентству подтвердил источник в одной из российских спецслужб. Хакеры раскрыли адреса регистрации, номера паспортов, телефоны, ДРФО (идентификационный номер физического лица), адреса электронной почты и должности сотрудников управления.

В начале июня группировка выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. Помимо их персональных данных хакеры слили ссылки на соцсети сотрудников, адреса электронной почты, фотографии и информацию об их увлечениях. Подлинность опубликованной информации «РИА Новости» также подтвердил источник в одной из российских спецслужб.

Ранее по теме: «РИА Новости» сообщило о раскрытых хакерами данных «украинских разведчиков»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных