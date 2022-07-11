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Боррель заявил, что позиция G7 по конфликту на Украине не преобладает среди стран G20

Ведомости

Страны «большой семерки» и их единомышленники осудили Россию и ввели против нее санкции, однако другие страны «глобального юга» зачастую придерживаются другой точки зрения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

Он напомнил, что в ходе голосования на Генассамблее ООН в марте 140 стран осудили действия России на Украине, и ни один член G20, кроме самой России, не выступил против резолюции. «Но по поводу того, как двигаться дальше, и по поводу последствий войны мнения резко расходятся. "Большая семерка" и страны-единомышленники едины в осуждении и введении санкций против России, а также в попытке привлечь режим к ответственности. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве стран “глобального юга”, часто придерживаются иной точки зрения, — отметил Боррель.

По его словам, в принципе все осуждают посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины, однако когда нужно указать на того, кто несет ответственность, многие по разным причинам проявляют сдержанность. Боррель отметил, что некоторые страны больше обеспокоены последствиями конфликта для себя, а не тем, чтобы положить ему конец, а другие жалуются на двойные стандарты или просто хотят сохранить хорошие двухсторонние отношения с Россией. Многие не определились и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это может поставить под угрозу их геополитические интересы. 

"Глобальная битва повествований в самом разгаре, и на данный момент мы не побеждаем», — подчеркнул Боррель. Он отметил, что ЕС должен продолжать опровергать военную пропаганду России и показывать, кто несет ответственность за последствия конфликта. Также союз должен проявлять солидарность с Украиной и оказывать конкретную и видимую помощь тем, кто больше всего пострадал от конфликта, но «почему-то обращается за помощью к России».

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении Москвы и начали помогать Киеву финансово, а также поставками вооружения. Некоторые страны отказались вводить против России ограничения, среди них, в частности, Китай, Индия, Турция и Сербия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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