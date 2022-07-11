Боррель заявил, что позиция G7 по конфликту на Украине не преобладает среди стран G20

По его словам, в принципе все осуждают посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины, однако когда нужно указать на того, кто несет ответственность, многие по разным причинам проявляют сдержанность. Боррель отметил, что некоторые страны больше обеспокоены последствиями конфликта для себя, а не тем, чтобы положить ему конец, а другие жалуются на двойные стандарты или просто хотят сохранить хорошие двухсторонние отношения с Россией. Многие не определились и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это может поставить под угрозу их геополитические интересы.