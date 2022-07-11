Ассоциация грузового транспорта предложила ограничить продажу топлива иностранцам

Предполагается, что за топливо сверх этого ограничения будет взиматься дополнительная плата в виде цены, установленной на это топливо на территории Европейского союза (ЕС) – она оказывается в полтора раза выше, чем в России. Если здесь стоимость дизтоплива в среднем составляет 54 руб. за литр, то в Европе его цена в переводе на российскую валюту – 130 руб. за литр, чем и пользуются иностранные грузоперевозчики, считают авторы инициативы.