Ассоциация грузового транспорта предложила ограничить продажу топлива иностранцам
В России предложили ограничить продажу дизельного топлива иностранным грузоперевозчикам и ввести лимит в 50 литров, с этой инициативой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину обратились представители Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта, передают «Известия».
Эта инициатива – ответ на нарушение договоренностей о транзите грузов в Калининград со стороны Литвы и ЕС. В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь.
Предполагается, что за топливо сверх этого ограничения будет взиматься дополнительная плата в виде цены, установленной на это топливо на территории Европейского союза (ЕС) – она оказывается в полтора раза выше, чем в России. Если здесь стоимость дизтоплива в среднем составляет 54 руб. за литр, то в Европе его цена в переводе на российскую валюту – 130 руб. за литр, чем и пользуются иностранные грузоперевозчики, считают авторы инициативы.
Как сообщалось ранее, российские власти уже завершили подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза. Если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней, Россия начнет реализовывать эти меры. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Однако проект по введению лимита на продажу дизтоплива достаточно сложно воплотить в жизнь, считает губернатор Калининградской области, поскольку подобная практика и ресурсы для реализации в России отсутствуют. Тем не менее, в мире эта практика уже неоднократно использовалась. Например, в Иране ввели лимит на объем вывозимого дизельного топлива в баке, а топливо сверх лимита грузоперевозчики обязаны оплатить в десятикратном размере, отметил президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.
Аналогичную меру ввела и Венгрия, власти которой в конце мая запретили заправляться бензином по сниженным ценам автомобилям с иностранными номерами. Решение было принято из-за развивающегося «бензинового туризма, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение» страны.
Тем не менее, представители отрасли считают введение лимита на покупку дизтоплива в 50 литров нерыночным механизмом. По мнению зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, АЗС будут недополучать прибыль, но непонятно кто ее будет компенсировать. «Мера может повлечь большие расходы на администрирование: необходимо проверять количество топлива в каждом грузовике как при въезде, так и при выезде», – отметил он.