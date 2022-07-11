Газета
Политика

Ассоциация грузового транспорта предложила ограничить продажу топлива иностранцам

Ведомости

В России предложили ограничить продажу дизельного топлива иностранным грузоперевозчикам и ввести лимит в 50 литров, с этой инициативой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину обратились представители Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта, передают «Известия». 

Эта инициатива – ответ на нарушение договоренностей о транзите грузов в Калининград со стороны Литвы и ЕС. В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь. 

Предполагается, что за топливо сверх этого ограничения будет взиматься дополнительная плата в виде цены, установленной на это топливо на территории Европейского союза (ЕС) – она оказывается в полтора раза выше, чем в России. Если здесь стоимость дизтоплива в среднем составляет 54 руб. за литр, то в Европе его цена в переводе на российскую валюту – 130 руб. за литр, чем и пользуются иностранные грузоперевозчики, считают авторы инициативы. 

Как сообщалось ранее, российские власти уже завершили подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза. Если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней, Россия начнет реализовывать эти меры. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 

Однако проект по введению лимита на продажу дизтоплива достаточно сложно воплотить в жизнь, считает губернатор Калининградской области, поскольку подобная практика и ресурсы для реализации в России отсутствуют. Тем не менее, в мире эта практика уже неоднократно использовалась. Например, в Иране ввели лимит на объем вывозимого дизельного топлива в баке, а топливо сверх лимита грузоперевозчики обязаны оплатить в десятикратном размере, отметил президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин.  

Аналогичную меру ввела и Венгрия, власти которой в конце мая запретили заправляться бензином по сниженным ценам автомобилям с иностранными номерами. Решение было принято из-за развивающегося «бензинового туризма, который поставил под угрозу бесперебойное снабжение» страны.

Тем не менее, представители отрасли считают введение лимита на покупку дизтоплива в 50 литров нерыночным механизмом. По мнению зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, АЗС будут недополучать прибыль, но непонятно кто ее будет компенсировать. «Мера может повлечь большие расходы на администрирование: необходимо проверять количество топлива в каждом грузовике как при въезде, так и при выезде», – отметил он. 

Ранее по теме: Алиханов опроверг расширение списка санкций по транзиту в Калининград

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных