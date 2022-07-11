Алиханов опроверг расширение списка санкций по транзиту в Калининград
Власти Литвы не расширяли список товаров, которые нельзя перевозить с основной части России в Калининградскую область из-за санкций ЕС: ограничения Евросоюза вступают в силу постепенно, пояснил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Ранее сегодня Reuters сообщил, что власти Литвы 11 июля добавили в список товаров, которые нельзя провозить в Калининград, бетон, древесину, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.
«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции принятые ЕК имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам. Так, например, в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам», — рассказал Алиханов.
Он вновь выступил против распространения ограничений на транзит товаров в Калининградскую область и призвал в качестве ответной меры полностью запретить движение товаров между Россией и Прибалтикой, за исключением Калининграда.
В середине июня Литва перестала пропускать поезда и грузовые автомобили, которые перевозили попавшие под санкции ЕС товары с основной части России в Калининградскую область и обратно. Под запретом оказались около 50% всех поставок, в том числе стройматериалы, дерево, металл, цемент и т.д.
8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет «жесткие меры» в отношении Литвы и Евросоюза, если транзит товаров не возобновится. По словам Захаровой, Еврокомиссия и Литва заверили, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время. Министр транспорта Валерий Савельев заявил, что Калининград не окажется в транспортной блокаде, несмотря на санкции.
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