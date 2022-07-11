Алиханов опроверг расширение списка санкций по транзиту в Калининград

«Читаю, что Литва расширила санкционный список по калининградскому транзиту. Это не так. Санкции принятые ЕК имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам. Так, например, в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам», — рассказал Алиханов.