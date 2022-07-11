Reuters: Литва расширила список запрещенных к провозу в Калининград товаров

8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет «жесткие меры» в отношении Литвы и Евросоюза, если транзит товаров не возобновится. По словам Захаровой, Еврокомиссия и Литва заверили, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время. 9 июля глава Минтранса РФ Виталий Савельев подчеркнул, что, несмотря на западные санкции, Калининград не окажется в транспортной блокаде.