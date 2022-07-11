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Reuters: Литва расширила список запрещенных к провозу в Калининград товаров

Ведомости

Литовские власти 11 июля дополнили список товаров, запрещенных к провозу в Калининград. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя литовской таможни. 

Ограничения были расширены из-за вступивших в силу ранее объявленных санкций Евросоюза в отношении России. По словам источника, под запрет на транзит попали бетон, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе. 

8 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия примет «жесткие меры» в отношении Литвы и Евросоюза, если транзит товаров не возобновится. По словам Захаровой, Еврокомиссия и Литва заверили, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время. 9 июля глава Минтранса РФ Виталий Савельев подчеркнул, что, несмотря на западные санкции, Калининград не окажется в транспортной блокаде. 

В середине июня Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь. 

5 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Россия рассматривает ответные меры на блокаду Литвой транзита в регион. Так, власти могут ввести полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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