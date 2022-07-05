Алиханов допустил введение полного запрета на транзит товаров через Прибалтику

По словам Алиханова, единственный способ решить вопрос раз и навсегда — принятие нового пакета санкций ЕС с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты. Губернатор напомнил, что 10 июля ЕС планирует обнародовать новый пакет санкций. «Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры», — подчеркнул губернатор.