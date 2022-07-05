Алиханов допустил введение полного запрета на транзит товаров через Прибалтику
Полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию рассматривается в качестве ответной меры на блокаду Литвой транзита в Калининградскую область. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».
«Тот вариант, который я озвучивал одним из последних — полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда», — сказал Алиханов, отметив, что это будет крайней мерой.
Ранее сегодня Алиханов заявил, что власти работают над решением проблемы с транзитом в Калининградскую область и есть хорошие шансы, что эта работа принесет результат региону и стране.
18 июня власти Литвы запретили транзит товаров, которые попали под санкции ЕС, в Калининградскую область с остальной части России. Запрет коснулся железнодорожного и автомобильного транспорта. 30 июня президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что в ближайшие несколько недель Еврокомиссия может опубликовать принципы обращения с товарами, которые попали под ограничения.
По словам Алиханова, единственный способ решить вопрос раз и навсегда — принятие нового пакета санкций ЕС с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты. Губернатор напомнил, что 10 июля ЕС планирует обнародовать новый пакет санкций. «Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры», — подчеркнул губернатор.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации с транзитом грузов в Калининград. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры России на такие действия Литвы будут «практическими».