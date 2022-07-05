Алиханов сообщил о работе над решением проблемы с транзитом в Калининград
Власти работают над решением проблемы с транзитом в Калининградскую область, есть хорошие шансы, что эта работа принесет результат, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Антона Алиханова.
«Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — отметил Алиханов.
18 июня власти Литвы запретили транзит товаров, которые попали под санкции ЕС, в Калининградскую область с остальной части России. Запрет коснулся железнодорожного и автомобильного транспорта. 30 июня президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что в ближайшие несколько недель Еврокомиссия может опубликовать принципы обращения с товарами, которые попали под ограничения.
По словам Алиханова, единственный способ решить вопрос раз и навсегда — принятие нового пакета санкций ЕС с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты. Губернатор напомнил, что 10 июля ЕС планирует обнародовать новый пакет санкций. «Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры», — подчеркнул губернатор.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации с транзитом грузов в Калининград. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры России на такие действия Литвы будут «практическими».