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Алиханов сообщил о работе над решением проблемы с транзитом в Калининград

Ведомости

Власти работают над решением проблемы с транзитом в Калининградскую область, есть хорошие шансы, что эта работа принесет результат, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на губернатора Антона Алиханова.

«Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — отметил Алиханов.

18 июня власти Литвы запретили транзит товаров, которые попали под санкции ЕС, в Калининградскую область с остальной части России. Запрет коснулся железнодорожного и автомобильного транспорта. 30 июня президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что в ближайшие несколько недель Еврокомиссия может опубликовать принципы обращения с товарами, которые попали под ограничения.

По словам Алиханова, единственный способ решить вопрос раз и навсегда — принятие нового пакета санкций ЕС с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты. Губернатор напомнил, что 10 июля ЕС планирует обнародовать новый пакет санкций. «Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры», — подчеркнул губернатор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации с транзитом грузов в Калининград. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры России на такие действия Литвы будут «практическими».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных