Первую партию санкционных товаров доставили в Калининград по морю

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия в ближайшие дни может обнародовать принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию Литвы. Агентство Reuters ранее сообщило, что транзит через Литву в Калининград может восстановиться через несколько дней, когда ЕС и Вильнюс достигнут договоренности. О принятии решения могут объявить 10 июля.