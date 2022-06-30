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Первую партию санкционных товаров доставили в Калининград по морю

Ведомости

Паром «Маршал Рокоссовский» доставил из Усть-Луги в Калининградскую область 73 вагона со стройматериалами и дизельным топливом, а также грузовики с лекарствами, продуктами и другими товарами, сообщила пресс-служба «Росморпорта».

«На судне из Усть-Луги прибыло 73 железнодорожных вагона со строительными материалами и дизельным топливом, а также 23 единицы грузовиков с лекарствами, продуктами питания и другими товарами народного потребления. Всего за первый рейс паромом доставлено более 8000 т груза», — рассказали в «Росморпорте».

В пресс-службе рассказали, что «Маршал Рокоссовский» может вмешать до 80 железнодорожных вагонов или почти столько же грузовиков. Время парома в пути составляет 36 ч, а один «кругорейс» занимает 5 дней. Кроме него на направлении Усть-Луга – Балтийск работает многофункциональное судно URSA MAJOR «Росморпорта» и паромы «Амбал» и «Балтийск» «Оборонлогистики». Число рейсов паромов увеличится после ввода судна «Генерал Черняховский», аналогичного «Маршалу Рокоссовскому».

18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита товаров, которые попали под санкции, между регионом и остальной частью России. Позже Литва распространила ограничения и на перевозки грузовым автотранспортом.

Российские власти потребовали немедленно восстановить транзит и пообещали принять меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации. 

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия в ближайшие дни может обнародовать принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию Литвы. Агентство Reuters ранее сообщило, что транзит через Литву в Калининград может восстановиться через несколько дней, когда ЕС и Вильнюс достигнут договоренности. О принятии решения могут объявить 10 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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