Первую партию санкционных товаров доставили в Калининград по морю
Паром «Маршал Рокоссовский» доставил из Усть-Луги в Калининградскую область 73 вагона со стройматериалами и дизельным топливом, а также грузовики с лекарствами, продуктами и другими товарами, сообщила пресс-служба «Росморпорта».
«На судне из Усть-Луги прибыло 73 железнодорожных вагона со строительными материалами и дизельным топливом, а также 23 единицы грузовиков с лекарствами, продуктами питания и другими товарами народного потребления. Всего за первый рейс паромом доставлено более 8000 т груза», — рассказали в «Росморпорте».
В пресс-службе рассказали, что «Маршал Рокоссовский» может вмешать до 80 железнодорожных вагонов или почти столько же грузовиков. Время парома в пути составляет 36 ч, а один «кругорейс» занимает 5 дней. Кроме него на направлении Усть-Луга – Балтийск работает многофункциональное судно URSA MAJOR «Росморпорта» и паромы «Амбал» и «Балтийск» «Оборонлогистики». Число рейсов паромов увеличится после ввода судна «Генерал Черняховский», аналогичного «Маршалу Рокоссовскому».
18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита товаров, которые попали под санкции, между регионом и остальной частью России. Позже Литва распространила ограничения и на перевозки грузовым автотранспортом.
Российские власти потребовали немедленно восстановить транзит и пообещали принять меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации.
Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Еврокомиссия в ближайшие дни может обнародовать принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию Литвы. Агентство Reuters ранее сообщило, что транзит через Литву в Калининград может восстановиться через несколько дней, когда ЕС и Вильнюс достигнут договоренности. О принятии решения могут объявить 10 июля.