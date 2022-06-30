Литва анонсировала объявление правил транзита в Калининград

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря достижению компромисса между ЕС и Вильнюсом. Один из собеседников отметил, что у президента России Владимира Путина есть гораздо больше «рычагов давления» на ЕС, поэтому нахождение компромисса — это прежде всего интерес европейцев. О принятом решении могут объявить 10 июля.