Литва анонсировала объявление правил транзита в Калининград
Еврокомиссия (ЕК) может в ближайшие несколько дней обнародовать принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию Литвы, передает агентство DPA со ссылкой на президента балтийской республики Гитанас Науседу.
«Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит руководящие принципы обращения с этими транзитными товарами», - отметил Науседа (цитата по Tagesspiegel). По словам, главы государства, Литва выступает против «зеленого коридора для специальных грузов». Он также подчеркнул, что не хотел бы спекулировать на тему возможного результата по этому вопросу.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря достижению компромисса между ЕС и Вильнюсом. Один из собеседников отметил, что у президента России Владимира Путина есть гораздо больше «рычагов давления» на ЕС, поэтому нахождение компромисса — это прежде всего интерес европейцев. О принятом решении могут объявить 10 июля.
18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, между областью и остальными российским регионами. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако это ограничение не касалось транзита в Калининградскую область через Литву.
27 июня экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис сообщил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это первый шаг Европы и НАТО «по отсечению Калининграда», писали «РИА Новости».
Комментируя ситуацию вокруг Калининграда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации.