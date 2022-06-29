Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней
Транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря достижению компромисса между ЕС и Вильнюсом, передает Reuters со ссылкой на источники.
«Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», — отмечает агентство.
Один из собеседников отметил, что у президента России Владимира Путина есть гораздо больше «рычагов давления» на ЕС, поэтому нахождение компромисса — это прежде всего интерес европейцев. «Уступка может быть сделана только при условии, что санкционные грузы будут оставаться в Калининграде, а не экспортироваться через его порт, где находится штаб-квартира российского Балтийского флота», — отметил другой источник. О достигнутом решении может быть объявлено 10 июля.
18 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении железнодорожного транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, между областью и остальными российским регионами. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако это ограничение не касалось транзита в Калининградскую область через Литву.
27 июня экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис сообщил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это первый шаг Европы и НАТО «по отсечению Калининграда», писали «РИА Новости».