Reuters: транзит в Калининград через Литву возобновят через несколько дней

Один из собеседников отметил, что у президента России Владимира Путина есть гораздо больше «рычагов давления» на ЕС, поэтому нахождение компромисса — это прежде всего интерес европейцев. «Уступка может быть сделана только при условии, что санкционные грузы будут оставаться в Калининграде, а не экспортироваться через его порт, где находится штаб-квартира российского Балтийского флота», — отметил другой источник. О достигнутом решении может быть объявлено 10 июля.