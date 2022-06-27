Медведев анонсировал очень жесткие меры в ответ на запрет транзита в Калининград
Россия примет ответные меры на ограничение транзита в Калининградскую область, которые способны «перекрыть кислород» Прибалтике, заявил в интервью газете «Аргументы и Факты» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Скажем прямо, ограничение транзита — часть той самой «войны по доверенности», которую Запад развязал против России. Естественно, Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — подчеркнул он.
Медведев уточнил, что российские ответные шаги будут носить в основном экономический характер.
«Такая эскалация — плохой выбор. И пострадают от нее — обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам – просто нищенский», — добавил зампред Совбеза.
17 июня литовские железные дороги сообщили о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, между Калининградской областью и остальной частью России, о чем ранее заявил губернатор региона Антон Алиханов.
Комментируя ситуацию вокруг Калининграда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации. «Я бы сказал, к сожалению, что они уже не партнеры, а наши оппоненты», — добавил он.
Ранее сегодня экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис сообщил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это первый шаг Европы и НАТО «по отсечению Калининграда», писали РИА Новости