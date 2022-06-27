Медведев анонсировал очень жесткие меры в ответ на запрет транзита в Калининград

Комментируя ситуацию вокруг Калининграда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации. «Я бы сказал, к сожалению, что они уже не партнеры, а наши оппоненты», — добавил он.