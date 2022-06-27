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Медведев анонсировал очень жесткие меры в ответ на запрет транзита в Калининград

Ведомости

Россия примет ответные меры на ограничение транзита в Калининградскую область, которые способны «перекрыть кислород» Прибалтике, заявил в интервью газете «Аргументы и Факты» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.  

«Скажем прямо, ограничение транзита — часть той самой «войны по доверенности», которую Запад развязал против России. Естественно, Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — подчеркнул он.  

Медведев уточнил, что российские ответные шаги будут носить в основном экономический характер.

«Такая эскалация — плохой выбор. И пострадают от нее — обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам – просто нищенский», — добавил зампред Совбеза. 

17 июня литовские железные дороги сообщили о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, между Калининградской областью и остальной частью России, о чем ранее заявил губернатор региона Антон Алиханов. 

Комментируя ситуацию вокруг Калининграда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия «достаточно решительно» настроена на разрешение ситуации. «Я бы сказал, к сожалению, что они уже не партнеры, а наши оппоненты», — добавил он. 

Ранее сегодня экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис сообщил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это первый шаг Европы и НАТО «по отсечению Калининграда», писали РИА Новости

Ранее по теме: Ушаков сообщил о готовности России ответить на ограничение транзита в Калининград

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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