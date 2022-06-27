Ушаков сообщил о готовности России ответить на ограничение транзита в Калининград

«Когда перекрывают сообщение между регионами России, мы, конечно, оставить без соответствующего ответа это не можем. Сейчас мы посмотрим, какая ситуация создастся в течение ближайших дней», — отметил политик. По его словам, вопрос о транзите в Калининград сейчас находится «в движении», в частности, поступают «определенные сигналы» от Еврокомиссии. «Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов», — заключил он.