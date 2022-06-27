Ушаков сообщил о готовности России ответить на ограничение транзита в Калининград
Москва готова ответить на недружественный шаг Литвы по ограничению транзита в Калининград, российские власти будут следить за ситуацией в ближайшие дни, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Когда перекрывают сообщение между регионами России, мы, конечно, оставить без соответствующего ответа это не можем. Сейчас мы посмотрим, какая ситуация создастся в течение ближайших дней», — отметил политик. По его словам, вопрос о транзите в Калининград сейчас находится «в движении», в частности, поступают «определенные сигналы» от Еврокомиссии. «Все будет зависеть от того, какая ситуация сформируется в конце концов», — заключил он.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС, затем под ограничения попал грузовой автомобильный транспорт. Литва ограничила транспортировку от 30 до 50% грузов, которые в Калининград поставляли с остальной части России.
В Литве заявили, что соблюдают санкции ЕС в отношении России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит грузов через свою территорию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пояснил, что Евросоюз не хочет блокировать сообщение между Калининградом и остальной частью России, но намерен предотвратить нарушение санкций. МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения.
Ранее сегодня старший советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис сообщил, что республика согласовала основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград после консультаций с Еврокомиссией. Он не стал давать комментарии по поводу конкретных принципов и положений.